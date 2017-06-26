Trump'ın seyahat yasağına 'kısmen' onay

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Trump'ın Suriye, Yemen, İran, Libya, Sudan ve Somali'den gelen kişilere yönelik koyduğu seyahat yasağını kısmen haklı buldu.



Trump'ın itirazlarını dinlemeye karar veren mahkeme, gireceği yaz tatilinin ardından Ekim'de tekrar toplanarak, kararın tümüyle uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.



Yüksek Mahkeme'nin bu kararı eleştiri oklarının hedefi olan Trump için önemli bir zafer olarak yorumlandı.



Trump'ın yasağı 90 gün boyunca söz konusu ülkelerden ABD'ye yönelik ziyaretlerde seyahat kısıtlamaları getirmeyi öngörüyordu.