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Şehit polisin kızı herkesi ağlattı: Burası cennet mi?

Elazığ’da şehit babasının kabrini ziyaret eden 4 yaşındaki kızının ""Baba, baba, anne beni duymuyor burası cennet mi" demesi herkesi ağlattı.

Güncel / 26 Haziran 2017 Pazartesi 18:28
Şehit polisin kızı herkesi ağlattı: Burası cennet mi?
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6 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır’da Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonu’na terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda Elazığlı polis memuru Yakup Kılınç ile birlikte 5 polisle 5 yaşındaki polis çocuğu şehit olmuştu. Elazığlı Şehit Kılınç'ın naaşı Harput’ta bulunan 15 Temmuz Polis Şehitliği’ne defnedilmişti.

Bayram nedeniyle şehit Kılıç’ın eşi Özgül ve 4 yaşındaki kızı Şeyma, kabir başına gitti.

Babasının mezarı başına oturan Şeyma Nisa, "Baba, baba, baba" diye seslenip cevap alamaması üzerine annesine, “Anne beni duymuyor, baba, burası cennet mi’ demesi duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bu sırada şehidin eşi de kocasının fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. O anlar sosyal medyada da paylaşılırken, videoyu izleyenler duygusal anlar yaşadı.

ŞehitPolis MemuruGözyaşıTerör ÖrgütüEmniyet Amiri


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