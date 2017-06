Nestle'nin 3.5 milyar dolarlık hissesi Third Point'e geçti

İsviçreli gıda devi Nestle hisselerinin bir bölümü, Amerikalı ünlü yatırımcı Daniel Loeb'in sahip olduğu 18 milyar dolarlık yatırım fonu Third Point tarafından satın alındı. Amerikalılar böylelikle Nestle'nin en büyük 8. hissedarı konumuna geldi.



Yaklaşık 3.5 milyar dolar tutarındaki hisse alımı, Nestle'nin toplam hisselerinde sadece yüzde 1'den biraz fazla bir orana denk gelse de bu işlem bir serbest fon tarafından gerçekleştirilen en büyük alım olarak kayıtlara geçti. Önceki rekorlar geçtiğimiz yıllarda Yahoo ve Japon devi Sony'ye yönelikti.







Daniel Loeb



L'OREAL ORTAKLIĞI DA DEĞİŞEBİLİR



Loeb, dünyanın en büyük paket gıda üreticisi Nestle'den kâr marjlarını artırması, aslı işi olmayan bölümleri kapatmasını bekliyor. Third Point, fonun yatırımcılarına yazdığı mektupta Nestle'nin pozisyonuyla ilgili bir takım bilgiler vermenin yanı sıra L'Oreal ile olan ilişkisini de tartıştı.



Reuters tarafından bildirilen haberde İsviçreli grubun Fransız kozmetik ürünleri üreticisindeki yüzde 23 hissesini geri satma ihtimalinin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Nestle yönetimiyle de görüşmelerin bu anlamda olumlu geçtiği vurgulanıyor.



Hatırlanacağı üzere Nestle, 2014 yılında yaklaşık yüzde 8 oranındaki hisseleri 6.5 milyar euro karşılığında Fransız firmasına geri satmış ve L'Oreal yönetim kurulundaki temsilci sayısı bir kişi düşerek 2'ye inmişti. Nestle'nin daha önce de ABD'deki 900 milyon dolarlık şekerleme sektörü yatırımını elden çıkarabileceği belirtiliyordu.



Nestle yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmazken firmanın yeni pazar bulmakta zorlandığı ve gelişmekte olan pazarlarda da fiyatları indirdiği biliniyor.







CEO Mark Schneider



KAR MARJI ÖNERİSİ



Alman sağlıık endüstrisinin önemli oyuncularından Fresenius'tan transfer edilen sirketin tepe yöneticisi Mark Schneider da bu doğrultuda, ocak ayından bu yana büyüme atılımları için firmayı yeniden şekillendirmeye çalışıyor.



Third Point tarafından yazılan mektupta da buna dikkat çekilerek; "Başarılı olunması için, şirketin uzun zamandır bekleneni veremeyen önceki yönetiminin aksine Dr. Schenider'ın kararlı ve cesur eylem planı açıklaması gerekiyor." dendi. Ayrıca, Nestle'nin performansını artırması için resmi kâr marjlarının yüzde 18-20 arasında tutulması gerekliliği vurgulandı.