May hükümeti kuruyor

Sandıktan çıkardığı 318 milletvekiliyle tek başına hükümet kurmak için gerekli sayıya erişemeyen ve azınlık hükümeti kurmak için çalışmalarda bulunan Theresa May, DUP lideri Arlene Foster'la azınlık hükümeti kurmak için anlaştı.



DUP lideri Arlene Foster daha önce mevcut Başbakan Theresa May'e Brexit sürecinde destek verdiğini açıklamış, parti yetkililerinin Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta görüşmesinin ardından, DUP'un, May hükümetini "destek ve güven" anlaşmasıyla destekleyeceği duyurulmuştu.



Theresa May, 18 Nisan'da sürpriz şekilde erken seçim kararı alırken gerekçesini 19 Haziran'da başlayacak Brexit müzakerelerine parlamentodaki gücünü artırarak girmek olarak açıklamıştı.