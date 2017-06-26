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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 12. günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün 12. gününe başladı

Siyaset / 26 Haziran 2017 Pazartesi 09:47
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 12. günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 12. günü başladı. CHP lideri, yürüyüş öncesi kısa bir açıklama yaptı. Maltepe Cezaevi'nde Enis Berberoğlu'na yönelik tutuklama kararı öncesinde hazırlık yapıldığına dair duyum aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu 'Bu bizi derinden yaraladı ve adaletin neden zorunlu olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden...

09:20 Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nün 12. günü başladı

09:13 Yürüyüş öncesi kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Düşünün bir kişi yargılanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi'nde oda hazırlanıyor. Odanın eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor. Bu durum, yargı ile siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi. Bizim bu yürüyüşümüze haklılık kazandıran en temel olaylardan birisi. Kararı yürütme organı belirliyor, mahkeme sadece dillendiriyor bunu. Bu bizi derinden yaraladı ve adaletin neden zorunlu olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. 12. gününde yolumuza devam ediyoruz.

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