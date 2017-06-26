USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

İstanbul'da camide dehşet anları!

Camide bıçakla 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

3. Sayfa / 26 Haziran 2017 Pazartesi 11:47
İstanbul'da camide dehşet anları!

Pendik'te bir camide 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Ö.B, öğle namazı kılındığı sırada Pendik Esenyalı Merkez Camisi'ne girerek 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Şüphelinin ailesi tarafından, tedavi ettirilmesi için başvuru yapıldığı öğrenildi.

Polis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı