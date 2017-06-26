Irak ordusu Musul'da DEAŞ'a büyük darbe vurdu

Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlattığı "Eski Şehir" bölgesindeki operasyonda kritik bölgelerden biri olan El Faruk bölgesinin ele geçirildiği açıklandı.



BBC'nin haberine göre DEAŞ'ın Musul'un Eski Şehir bölgesinde dar bir alana sıkıştığı belirtilirken örgütün Kuzey Irak'ın farklı yerlerinden getirdiği intihar eylemcileriyle, Musul'da ilerleyen Irak güçlerine yönelik karşı saldırılar düzenlediği belirtildi.



Bölgede çalışmalarını sürdüren BBC muhabiri Orla Guerin, 2014 yılından beri Musul'da bulunan DEAŞ'ın kentte son günlerini yaşadığının açık olduğunu belirtirken 17 Ekim 2016'da başlayan Musul operasyonunun başarıyla devam ettiğini belirtti.