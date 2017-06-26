USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Hakkari'den acı haber: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu.

Yaşam / 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:39
Hakkari'den acı haber: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında bir askerin şehit düştüğü bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden havan ve doçka silahlı taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Yapılan havan toplu saldırıda bir havan topunun 2867 rakımlı tepede mevzi içerisine düşmesiyle bir askeri personel şehit olmuştur. İHA'lar bölgeye sevk edilmiş, bölge yoğun topçu ateşi ile ateş altına alınarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.' Kaynak : AA

ŞehitTahkikatAskeri PersonelİranTaciz Ateşi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı