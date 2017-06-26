Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.



DHA'nın haberine göre; Karakoçan İlçesi'ne bağlı Yeşilbelen Köyü ile Bingöl il sınırı arasında operasyon yürüten güvenlik güçleri, dün gece pusu kuran teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, açılan ilk ateşle birlikte 2 asker yaralandı. Yaralı 2 asker, daha yakın olan Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan durumu ağır olan 1 asker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisi ise devam ediyor.



Çatışmanın olduğu Yeşilbelen Köyü kırsal kesimire takviye birlikler gönderilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon sürdürülüyor.