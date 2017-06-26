Diyarbakır halkı sokağa döküldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası, halkı sokağa döktü. Yüzlerce kişi, caddeyi trafiğe kapattı.



İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



Merkez Bağlar İlçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nun bahçesinde oynayan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna, akşam saatlerinde bir kişinin tacizde bulunduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı haber alan kız çocuğunun yakınları ve mahalle halkı da okulun çevresinde toplandı.







ÖFKELİ KALABALIK OKULA GİRMEK İSTEDİ



Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar, tacizcinin içeride olduğunu öne sürüp, okula girmek istedi. Vatandaşların içeri girmesine izin vermeyen polise destek için, takviye ekipler gönderildi. Polis ekipleri, kalabalığı tacizcinin okulda olmadığını belirterek, sakinleştirmeye çalıştı.







'İDAM İSTERİZ'



Öfkeli vatandaşlar, Nükhet Coşkun Caddesi'ni trafiğe kapatarak tepki gösterdi. 'İdam isteriz' sloganları atan kalabalığın okul çevresinde bekleyişi devam ediyor. Kaynak : İHA