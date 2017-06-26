USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Diyarbakır halkı sokağa döküldü

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki bir okulda 6 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları vatandaşları ayaklandırdı. Okulun çevresinde toplanan vatandaşlar, tacizcinin kendilerine verilmesini istedi.

3. Sayfa / 26 Haziran 2017 Pazartesi 00:57
Diyarbakır halkı sokağa döküldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası, halkı sokağa döktü. Yüzlerce kişi, caddeyi trafiğe kapattı.

İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Merkez Bağlar İlçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nun bahçesinde oynayan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna, akşam saatlerinde bir kişinin tacizde bulunduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı haber alan kız çocuğunun yakınları ve mahalle halkı da okulun çevresinde toplandı.



ÖFKELİ KALABALIK OKULA GİRMEK İSTEDİ

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar, tacizcinin içeride olduğunu öne sürüp, okula girmek istedi. Vatandaşların içeri girmesine izin vermeyen polise destek için, takviye ekipler gönderildi. Polis ekipleri, kalabalığı tacizcinin okulda olmadığını belirterek, sakinleştirmeye çalıştı.



'İDAM İSTERİZ'

Öfkeli vatandaşlar, Nükhet Coşkun Caddesi'ni trafiğe kapatarak tepki gösterdi. 'İdam isteriz' sloganları atan kalabalığın okul çevresinde bekleyişi devam ediyor. Kaynak : İHA

PolisCinsel TacizPolis EkipleriYükselen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı