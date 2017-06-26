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ByLockçu listesi 102 kişinin görüşmeleri ortaya çıktı

102 bin FETÖ mensubunun ByLock üzerinden hangi gün, nerede, ne kadar yazıştığı bir liste olarak ortaya çıkarıldı.

Güncel / 26 Haziran 2017 Pazartesi 05:32
ByLockçu listesi 102 kişinin görüşmeleri ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT tarafından hazırlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve oradan da diğer illere gönderilen 102 bin kişilik ByLock listesi bu kez BTK tarafından incelendi.

'BYLOCK'U BİLMEM' YALANLARI TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ

FETÖ'cülerin davalarının sürdüğü mahkemelerde sanıkların, 'ByLock'u bilmiyorum, kullanmadım' yalanı üzerine detaylı raporlar hazırlayarak, davaların görüldüğü mahkemelere gönderen BTK, FETÖ'cülerin tüm bu yalanlarını çürüttü.

102 BİN KİŞİNİN İNTERNET TRAFİĞİ

İçinde polis, asker, savcı, hakim, öğretmen ve kritik devlet kurumlarında yuvalanmış FETÖ'cülerin yer aldığı 102 bin kişinin ByLock üzerinden hangi günlerde, nerede ve ne kadar yazışma yaptıkları dosya halinde hazırlanarak başvuruların geldiği adliyelere gönderildi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 'Adliyelerden bize 102 bin kişilik liste gönderildi. Bu listede yer alanların soruşturmaları hangi adliyedeyse biz de raporları hazırlayarak gelen taleplerin hepsine tek tek cevap verdik' dedi.

HANGİ GÜN, NEREDE, KİMLERLE, NE KADAR YAZIŞTILAR

Sayan, ByLock'çuların konuşma trafiklerini 'fatura' benzeri bir metin halinde detaylı olarak çıkardıklarını ifade ederek, 'ByLock'çulara ilişkin mahkemelerin bize gönderdiği isimlerin hangi günlerde, nerede, ne kadar yazışma yaptıklarına dair kayıtları çıkararak ByLock kullandıklarını teyit etmiş olduk. ByLock listesine giren herkesin böylelikle hiçbir bahanesi kalmadı. Hepsinin detaylı konuşma trafiklerinin çıkarılması ile ByLock kullandıklarını bir kez daha tespit etmiş olduk' diye konuştu.

UYAP SİSTEMİYLE SÜREÇ HIZLANDI

Sayan, Adalet Bakanlığı ile Ulusal Yargı Ağı Projesi'ne (UYAP) entegre olmak için imzaladıkları protokol kapsamında adli mercilerin FETÖ ile ilgili taleplerini daha seri halde sistemlere girdiklerini de ifade ederek, böylelikle FETÖ terör örgütü ile ilgili müracaatların anında işleme alınarak FETÖ'cülere ait bilgileri adli kanallara ulaştırdıklarını anlattı.

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