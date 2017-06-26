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Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı

Bayram tatilinin ilk 2 gününde, trafik kazalarında 42 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 26 Haziran 2017 Pazartesi 09:40
Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı

DHA'nın haberine göre; Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde yurt genelinde meydana gelen kazaların sayısı 56'ya çıkarken, ölü sayısı 42'ye, yaralı sayısı da 251'e yükseldi.

Gaziantep'te meydana gelen kazada yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, Adıyaman'daki kazada ise 3 kişi yaralandı.

HATAY'DA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İHA'nın haberine göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletteki 4 kişi öldü, otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yayladağı-Samandağ karayolunda meydana gelen kazada, Abdullah Sevim'in kullandığı plakasız sepetli motosiklet ile Hakan Keser idaresindeki otomobil, Eğerci Mahallesi yol ayrımında çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 4 kişi etrafa savruldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri motosiklet sürücüsü Abdullah Sevim (49) ile Zühre Sevim (50) ve Gülbahar Sevim'in (45) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sevim (52) ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Keser, aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Abdullah ve Mehmet Sevim'in kardeş olduğu ve eşleriyle bayramlaşmadan döndüğü belirtildi.

İLK GÜN, KAZALARDA 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bayramın ilk günü meydana gelen 20 kazalarda, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 103 kişi yaralanmıştı.

EğerciRamazan BayramıDevlet HastanesiMotosiklet Sürücüsü


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