Akdeniz'de köpek balığı paniği!

İspanya'nın ünlü tatil merkezi Mallorca'da 2,5 metrelik köpek balığı plajdaki, kişilere panik dolu anlar yaşattı.



Geçtiğimiz cumartesi günü kıyıya yakın yerlerde görülen köpek balığı, dün üç farklı plaja geldi. Plajdaki kişiler tarafından panikle karşılanan köpek balığı sebebiyle aileler, çocuklarını denizden çıkardılar.



Plajdaki yaklaşık 100 kişi tarafından görüntülenen köpek balığı daha sonra güvenlik görevlileri tarafından kıyıya çekildi.







Açık denizde bir dalgıcın zıpkını tarafından yaralandığı belirtilen mavi köpek balığının geçirdiği travma sonrası yön duygusunu kaybettiği ve plaja doğru geldiği belirtildi.



Mallorca'da köpek balığının görüldüğü üç plaj ise tekrar halka açıldı.



