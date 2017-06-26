USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Akdeniz'de köpek balığı paniği!

Akdeniz'in ünlü tatil merkezlerinden Mallorca'da 2,5 metrelik köpek balığı, plajdaki kişilere korku dolu anlar yaşattı.

Dünya / 26 Haziran 2017 Pazartesi 11:38
Akdeniz'de köpek balığı paniği!

İspanya'nın ünlü tatil merkezi Mallorca'da 2,5 metrelik köpek balığı plajdaki, kişilere panik dolu anlar yaşattı.

Geçtiğimiz cumartesi günü kıyıya yakın yerlerde görülen köpek balığı, dün üç farklı plaja geldi. Plajdaki kişiler tarafından panikle karşılanan köpek balığı sebebiyle aileler, çocuklarını denizden çıkardılar.

Plajdaki yaklaşık 100 kişi tarafından görüntülenen köpek balığı daha sonra güvenlik görevlileri tarafından kıyıya çekildi.



Açık denizde bir dalgıcın zıpkını tarafından yaralandığı belirtilen mavi köpek balığının geçirdiği travma sonrası yön duygusunu kaybettiği ve plaja doğru geldiği belirtildi.

Mallorca'da köpek balığının görüldüğü üç plaj ise tekrar halka açıldı.

KöpekMallorcaKöpek Balığıİspanya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı