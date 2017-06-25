Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ İlçesi Meydan Yaylası'nda meydana geldi. Hamile olduğu iddia edilen Elif Boran, ayağı kayınca yol kenarındaki foseptik çukuruna düştü.



Boran'ın düştüğünü fark eden akrabaları yardıma koştu. Boran'ı çıkarmak isterken 3 yakını da çukura düştü.



Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek hayatını kaybettiğini ifade eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 'Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.' şeklinde konuştu.



Hayatını kaybeden 4 kişinin cesetlerinin bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği bildirildi.