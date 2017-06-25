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Adana'da korkunç olay!

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın, 4 kişi yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 25 Haziran 2017 Pazar 21:51
Adana'da korkunç olay!
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Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ İlçesi Meydan Yaylası'nda meydana geldi. Hamile olduğu iddia edilen Elif Boran, ayağı kayınca yol kenarındaki foseptik çukuruna düştü.

Boran'ın düştüğünü fark eden akrabaları yardıma koştu. Boran'ı çıkarmak isterken 3 yakını da çukura düştü. 




VALİDEN AÇIKLAMA

Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek hayatını kaybettiğini ifade eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 'Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.' şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesetlerinin bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği bildirildi.
 
ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken çevik kuvvet polisleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu sırada ölenlerin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Cenazeler otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilecek.




 

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