Yalçın Topçu:Piyonlar değil Şah-Mat oyunu bitirir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve BBP Eski Genel Başkanı Yalçın Topçu şunları söyledi:



“Emperyal küresel merkezin yörüngeleri, piyonları bu merkez çevresinde durur ve merkezden aldıkları emirlerle hareket ederler. Bunlar siyasetin, basının, ordunun, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, din adamı kisvesinin, “hoca efendi” cübbesinin içindedirler. Etnik ırkçılık peşinden gidenler dağlara çıkarlar eşkıya olurlar. Kimilerinin eline de kalem verirler, popüler yaparlar. Neticede bunlar toplumun her kesiminde mevzilenmiştirler. “



100 YIL ÖNCEKİ PLANIN DEVAMI



“Şu anda ülkemiz üzerinde 100 yıllık emperyal planların uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. 77 düvel üzerimize gelmektedir ve 1923’te dedelerimize mağlup olup ara vermek zorunda kaldıkları planlarının 2023’te finalini yapmak için her yoldan, alçakça, tüm piyonlarıyla harekete geçmişlerdir. Kurtuluş Savaşı’ndan bu tarafa bizi ihtilallerle, siyasi istikrarsızlıklarla, ekonomik krizlerle, yarattıkları sağ-sol, laik-antilaik, Kürt-Türkmen, Alevi-Sünni çatışmalarıyla sürekli elimizi kolumuzu bağlamaya çalışmaktadırlar. Sandık yoluyla bir türlü elde edemedikleri iktidarı şimdi terörle, siyasi istikrarsızlık oluşturarak ve sosyal çalkantılar güdümleyerek ele geçirmek istiyorlar. Medeniyet coğrafyamızda bizsiz bir harita belirlemek ve bizi Sevr’e mahkum etmek istiyorlar. İşte bunun için PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ ile; olmazsa legal görünümlü illegal yapılar vasıtasıyla toplumu kışkırtıp sokağa çekmek istiyorlar. Sokakları hak arama yeri olarak gösterip bunu uluslararası medya marifetiyle popüler hale getirmek istiyorlar.



Kendileri sokaklara hak aramaya çıkan insanları ağır silahlı askerlerle başkentlerinde aylarca zapturapt altına almaya çalışanlar, sıkıyönetimler ilan edenler, yanı başımızda ve içimizde küresel terör örgütleriyle uğraşırken bizi tüm dünyaya adaletsiz olarak göstermeye ve mahkum ettirmeye çalışıyorlar. Ve son oyunları şudur. Sağı solla, dindarı laikçi ve Kemalist’le, seküler ulusalcıları milliyetçilerle buluşturup siyasi farklılıkları eriterek her şeyi kendi merkezleri ve kendi çıkarları doğrultusunda gütmeye çalışmaktadırlar.”



LEGAL SİYASET KILIFIYLA…



“Popüler ettikleri, (güya) basın mensubu, yazar, entelektüel, aydın, sanatçı tayfa marifetiyle de uluslararası popülerlik katmak istemektedirler. Şu anda etnik ayrılıkları ve mezhep farklılıklarını da kullanarak çokkültürlülük ve inançlara saygı aldatmacası ile, insan hakları ve çevreci görünümlü sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla devlet otoritesini gevşetebildikleri kadar gevşetmek çabası içindedirler. İç dayanışmamızı sekteye uğratmak istiyorlar. 83 milyonun yüzlerce yıllık çeşitlilik ve bütünlüğünü hazmedemeyen bu çevreler işte bu birlikteliğimizi aşındırmak istiyorlar. Yaptıkları pisliği de legal siyaset kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Temel amaç iradeyi istikrarsızlaştırmaktır.



Biz devlet ve millet olarak bu oyunların farkındayız. Birileri durup dururken yollara çıkıp bozkurt işaretleri yapabilir, hak-hukuk-adalet diyebilir, Pensilvanya’dan yollanan 57.000 mesajın gereği için uğraşabilir, öbürü kalemi eline alıp Kürtçe konuşan birinin dövülmesinden bahsedebilir vesaire. Devlet ve millet olarak, dedelerimiz Çanakkale ve Sakarya’da bu emperyal güçlere ve bunların piyonlarına karşı nasıl bir ve gür durduysa, biz de onların evlatları olarak aynı kararlılıkla dimdik dururuz.”



OYUNU PİYONLAR DEĞİL ŞAH-MAT BİTİRİR



“Türkiye’yi düşük profilli siyasetçilerle siyasi istikrarsızlığa uğratacağını sananlar aldanıyorlar. Ne besleyip büyüttükleri ve kurguladıkları siyasetçilerinin, ne kalemşörlerinin, ne dağdaki eşkıyalarının milletimizde karşılığı yoktur. Bunun için yaptıkları her iş kendilerini biraz daha batırmaktan öteye gidememektedir. Bilmelidirler ki; oyunu piyonlar değil şah-mat bitirir.



ATATÜRK’ÜN SÖYLEDİKLERİNE KULAK VERSİNLER



“Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş sağduyulu vatandaşlarımız cumhuriyetimizin ve partilerinin kurucusu Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta bugünküne benzer bir konuda söylediklerine kulak vermelidirler: “Tekrar ediyorum‚ aleyhimizde ortaya çıkarılan düşünceler yanlıştır‚ bu gerçekler tarihçe ve mantıkça ortadadır. Bu konuyu yalnız Batıya değil hatta vatandaşlarımıza da önemli bir şekilde duyurmak gereğini hissediyorum. Çünkü az olmakla beraber üzüntüyle duyuyoruz ki‚ milletin tarihini okumamış veya millî duygudan yoksun kalmış olması gereken bazı kişiler‚ yabancıların aleyhimizde söyledikleri suçlamaları reddetmedikleri gibi vatanlarını suçlu göstermekten çekinmiyorlar. Hâlâ bugün‚ Sultanî mektebinin salonlarını aleyhimizde konferans verdirmek için yabancılara açık bulunduranlar var‚ bu gibilere lânet..." Yollarda adalet arayıp bozkurt işareti yapanlar umarım bu sözlerden bir pay çıkarabileceklerdir.”



ÖLECEKSEK ADAM GİBİ ÖLECEĞİZ



“Bölücü terör örgütü PKK ile mücadelemizde yüzlerce evladımız bayrağa sarılıp elimize verildi, fakat bu millet Kürt-Türkmen diye birbirinin boğazına sarılmadı. Çorum’da ve Maraş’ta yaptıkları katliama rağmen bu millet Alevi-Sünni diye birbirinin boğazına sarılmadı. Birliğimiz ve beraberliğimizi muhafaza ederek devlet millet el ele, sandıktan %52 ile gelmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadeleye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle; öleceksek adam gibi öleceğiz. Kimse bu millete diz çöktüremedi, çöktüremeyecektir Allah’ın izniyle. Biz medeniyet coğrafyamızda harita belirlenen masada “menü” olmayacağız. O masada oturan olacağız. Türkiye Cumhuriyeti seçilmiş Cumhurbaşkanıyla bunu bütün dünyaya ilan ediyor. Medeniyet coğrafyamızın Medine’si olan Ankara devleti ve milletiyle 1 milyar 700 milyonluk Türk-İslam medeniyet havzasının duasıyla bu davanın serdarı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle 1 milyar 700 milyonluk İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum.”