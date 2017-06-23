Türkiye Küresel Yatırımlardan Daha Fazla Pay Alacak

Faaliyetleri ile küresel ticaret ve yatırımlar alanında Türkiye'nin dünyadaki sesi olan Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi'nin (WTC) iftarında, ülke ekonomisine hamle yaptıracak önemli projeler konuşuldu. Ulusal ve uluslararası ticaret ve yatırım hamlelerinin belirlenmesi ve yönetilmesi alanında etkin faaliyetler yürüten WTC'nin, Ankara'da düzenlediği iftara, bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, WTC ve ASKON üyeleri ve basından önemli temsilciler katıldı.



WTC Başkanı Ümit Kaya, Konsey olarak Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın artırılması ve daha fazla yatırım çekmesi amacıyla uluslararası düzeyde yaptıkları çalışmalar hakkında davetlilere bilgiler verdi. WTC'nin Türkiye'nin çıkarlarını uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirten Kaya, “Hem Türkiye yapılanmamız hem de uluslararası yapılanmamız hızla devam etmekte. 36'dan fazla ülkeyle yapmış olduğumuz iş anlaşmaları ve sözleşmelerle oradaki iş imkanlarının Türkiye'deki iş adamlarımızla buluşturulmasına öncülük ediyoruz ve etmeye devam ve edeceğiz” dedi.







FETÖ'yle yurt dışında etkin mücadele



Ümit Kaya, yürüttükleri bir çeşit lobicilik faaliyeti ile Türkiye'nin çıkarlarını uluslararası arenada korumayı amaçladıklarını, Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı sağlamayı kendilerine misyon edinen bir çizgide çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



“Yurt dışında yapmış olduğumuz lobi çalışmaları ile ülkemizi en iyi şekilde temsil kabiliyetine sahibiz. Yurt dışındaki yapılanmalarımızla FETÖ'nün yurt dışı bağlantı ve unsurlarına savaş açmış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedefler doğrultusunda Türkiye'nin güçlü ülke olma yolundaki altyapısını bizler desteklemekteyiz. Hükümetimizin uyguladığı gerçekçi kalkınma programları ile büyüme hedeflerini yükseltmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İhracat hamlelerimiz ülkemizin kalkınmasında WTC'nin katkıları ile hedeflerine ulaşacaktır. Hükümetimizin uyguladığı ekonomik reformları iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Kalkınma hamlemiz için ülkeler arası ikili anlaşmalar, gümrük kolaylıkları ve vize serbestisi önem arz etmektedir. Nitekim bizim için kritik öneme sahip olan Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin normalleşmesi ticaret hacmimize de olumlu yansıyacaktır. Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi ve Shangai Ekonomik İş Birliği Örgütü arasında yapılan anlaşma ile Shangai coğrafyasındaki 18 ülke ticareti Türkiye'ye yeni kazanımlar doğuracaktır.”







Afrika kıtasındaki çalışmalarının ve ikili ülke anlaşmalarının hem ticaret hem de kültürel anlamda yeni ufuklar açtığını ifade eden Kaya, ihmal edilmiş toprakların Türkiye için keşfinin önem arz ettiğini, bu yüzden WTC olarak Afrika'da yapılanma sürecine hız ve önem verdiklerini söyledi.



Aynı şekilde Güney Asya ülkelerindeki çalışmalarıyla o toprakları da Türk İş adamlarına yeni fırsatlar olarak sunduklarını, Avrupa'daki ve Balkanlardaki Türk İş adamlarının da son derece kritik öneme sahip olduğunu, WTC'nin lobi faaliyetlerini bu bölgelerde de sürdürdüğünü sözlerine ekledi.







Uluslararası tarım zirvesi



Bu arada WTC Başkanı Ümit Kaya, Konsey olarak, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu öncülüğünde Avrasya Kültür İşbirliği ve İş Lobisi Vakfı, Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği ve Şangay İşbirliği Örgütü İş Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi hakkında da bilgi verdi.



WTC'nin; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı “Milli Tarım Projesi” çağrısına ve 2023-2071 vizyonuna, bu kapsamda öngörülen hedeflere katkı sağlamak amacıyla paydaşı olduğu zirve, 1-4 Mart 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı'nın “Tarım meselesi milli meseledir” sözünden hareketle yola çıkılan proje kapsamında zirveye, ilgili ülkelerden seçkin sektör temsilcileri, yatırımcılar, tarım ve gıda sektöründeki ihracat ve ithalat, imalat ve hammadde üretici firmaları, iş adamları, işletmeler, üretici ve tüketici kooperatifleri, birlikler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerin katılacak. Bu kapsamdaki etkinliklerin toplamda bir yıl sürmesi bekleniyor. WTC, Türkiye'nin tarım ve gıda ihracat hacmini büyütmek, bu doğrultuda yabancı yatırımcı ve yerli üreticileri bir araya getirerek, maksimum seviyede işbirliklerinin gerçekleştirilmesine vesile olmak amacıyla zirveye etkin biçimde katkı sunuyor. Dünya iş adamlarını Ankara'da bir araya getirecek zirve ile sektöre bir hareketlilik kazandırmak ve tarımın önemini dünyaya anlatmak amaçlanıyor. Kaynak : İHA