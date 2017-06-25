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Türk kebapçılar Tokyo'yu karıştırdı

Tokyo’da kebap dükkanında çalışan iki Türk yoldan geçenleri çevirip dükkana soktukları gerekçesi ile gözaltına alındı.

Dünya / 25 Haziran 2017 Pazar 14:37
Türk kebapçılar Tokyo'yu karıştırdı

İki kebapçı müşterilere nazikçe yaklaştıklarını savunurken, Tokyo'da pek çok TV kanalı ve gazete de olayı haberleştirdi. Gazete ve televizyonlarda Türk kebapçıların yoldan geçenleri neden içeri sokmaya çalıştıklarının anlaşılmadığına dair yorumlar yapılırken, bu davranışlarının 'şiddet' içerdiği de savunuldu.

Hürriyet'in haberine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Kader Kebap dükkanında çalışan iki Türk yoldan geçenleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tokyo basınında yer alan haberlere göre Roppongi semtindeki kebapçının çalışanları hakkında iki ay içinde 27 şikâyet başvurusu üzerine polis harekete geçti. 24 yaşındaki Mehmet Isi ve 20 yaşındaki kardeşi Cengiz Isi gözaltına alındı.

Tokyo Reporter'ın haberine göre, Tokyo polisi iki Türk vatandaşının eğlence ve yiyecek işyerlerini düzenleyen kanun çerçevesinde gözaltına alındığını bildirdi.

Haberde kebapçı çalışanlarının yoldan geçenlerin önlerini kestikleri ve onları kolundan tutarak dükkana sokmaya çalıştıklarını yazdı.

Türk kebapçıların ise savunmalarında kötü niyetleri olmadığını ve nazikçe yaklaştıklarını söyledikleri bildirildi.

PolisTokyoKader


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