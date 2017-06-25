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Tuncay Opçin'den alçak tweet

Fethullahçı Terör Örgütü’nün azılı militanlarından olan Tuncay Opçin yine kendisine yakışanı yaptı. Opçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süreli geçirdiği rahatsızlık hakkında insanlık dışı bir tweet attı!

Güncel / 25 Haziran 2017 Pazar 09:29
Tuncay Opçin'den alçak tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığının yerinde olması FETÖ'nün köpeklerini oldukça rahatsız etti.

FETÖ darbe girişiminden bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Yatakta basıp şafakta asacaklar' diye tweet atan FETÖ'cü Tuncay Opçin yine alçakça bir açıklama yaptı.

Opçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçirdiği rahatsızlık hakkında açıklama yaparken insanlık dışı bir tweet attı.

İşte o tweet;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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