Tuncay Opçin'den alçak tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığının yerinde olması FETÖ'nün köpeklerini oldukça rahatsız etti.



FETÖ darbe girişiminden bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Yatakta basıp şafakta asacaklar' diye tweet atan FETÖ'cü Tuncay Opçin yine alçakça bir açıklama yaptı.



Opçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçirdiği rahatsızlık hakkında açıklama yaparken insanlık dışı bir tweet attı.



İşte o tweet;



RE, rahatsızlığıyla ilgili açıklama yapıyor: 'Domuz gibiyim.' — tuncay opçin (@tuncayopcin) 25 Haziran 2017