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Trabzon'da patlama: 2 asker yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik arama tarama çalışmaları sırasında pet şişe içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

3. Sayfa / 25 Haziran 2017 Pazar 19:19
Trabzon'da patlama: 2 asker yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında pet şişe içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda yaralanan 2 asker ambulansla önce Maçka Devlet Hastanesine ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Askerlerin hayatını tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede teröristlere yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Kaynak : İHA

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