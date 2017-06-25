Trabzon'da patlama: 2 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında pet şişe içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti.



Olayda yaralanan 2 asker ambulansla önce Maçka Devlet Hastanesine ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Askerlerin hayatını tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede teröristlere yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak : İHA