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Sıfır noktasına obüs sevkiyatı!

Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınırına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs topları sevk edildi.

Dünya / 25 Haziran 2017 Pazar 21:25
Sıfır noktasına obüs sevkiyatı!

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in sınır hattına Elbeyli ilçesinde fırtına obüs topları sevk edildi.

SINIR BİRLİKLERE KONUŞLANDIRILDI

Askeri TIR'lların üzerine konulan fırtına obüsleri, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollara gönderildi. Fırtına obüsleri, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi.

Dün de Afrin ilçesinin karşısında bulunan sınır hattında obüs sevkiyatı yapılmıştı.





Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüAfrinAskeri SevkiyatıObüs TankıTürkiye


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