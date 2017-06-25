Polis WhatsApp mesajlarını okuyabilecek

Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkışan Almanya, insan haklarını hiçe sayan yeni bir skandal karara daha imza attı.



Güvenlik yetkililerine vatandaşların elektronik cihazlarına virüs bulaştırarak tüm haberleşme trafiğini izleyebilme yetkisi veren yasa parlamentodan geçti.



Karar ülkede tartışmalara yol açtı. Muhalefet partileri ve STK'lar yasaya karşı çıktı.



Söz konusu kararla birlikte Alman polisi, WhatsApp gibi mesajlaşma programlarında yazılan içerikleri bile henüz şifrelenmeden görebilecek.



Kullanılacak virüs, cep telefonlarının güvenlik tedbirleri henüz devreye girmeden mesajları kaydedecek ve güvenlik yetkililerine iletecek.



Yani Alman polisi, kişiler mesajı göndermeden bile ne yazıldığından haberdar olabilecek.



Öte yandan siber güvenlik uzmanları, uygulamanın kişisel verilerin korunması ilkesine tamamen zıt olduğuna dikkat çekti.



Alman İçişleri Bakanı Thomas De Maaiziere ise yasayı savundu.