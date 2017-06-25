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Pakistan'da katliam gibi patlama: 140 Ölü

Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nde bulunan Bahawalpur şehrinde bu sabah petrol tankeri patladı. Ölü sayısının 140’a yükseldiği açıklandı.

Dünya / 25 Haziran 2017 Pazar 16:40
Pakistan'da katliam gibi patlama: 140 Ölü

Pakistan’ın Bahawalpur şehrinde bu sabah petrol tankerinin devrilmesiyle sızan yakıtı almak isteyen halkın kalabalık olduğu bir anda petrol tankeri patladı. Olayda en az 140 kişinin öldüğü ve 50’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Polis memuru Muhammed Akhtar yaptığı açıklamada petrol tankerini kullanan sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından devrildiğini açıkladı.

Akhtar, petrol tankerinden sızan yakıtı almak için halkın toplandığı esnada tankerin patladığını belirtti.

Yaralananların Victoria Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Pakistan Ordusu ise kurtarma çalışmalarına yardım etmek için olay yerine 2 helikopter gönderdiğini belirtti.

Pencap Hükümet Sözcüsü Salman Sufi, kentte olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı. Ölü sayısının daha artmasından endişe ediliyor.

Kaynak : İHA

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