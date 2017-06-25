USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Orgeneral Akar, bayram namazını Tillo'da kıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanları, bayram namazını Siirt’in Tillo ilçesindeki Ulu Cami’de kıldı.

Yaşam / 25 Haziran 2017 Pazar 09:18
Orgeneral Akar, bayram namazını Tillo'da kıldı
Video için tıklayın

Dün akşam saatlerinde helikopterle 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Eruh ilçesinde iftar yaptıktan sonra geceyi Siirt'te geçirdi. Orgeneral Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanları daha sonra bayram namazı için Tillo ilçesine geçti. Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Tillo Kaymakamı Yunus Koç ve diğer yetkililer tarafından ilçe meydanında karşılanan Orgeneral Akar, bayram namazını kıldı, camideki vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Cami çıkışında elini öpen çocuklara zarf içinde bayram harçlığı veren Orgeneral Akar, daha sonra İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin türbelerini ziyaret ederek, din görevlisi tarafından türbe hakkında bilgi aldı. İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından 250 yıl önce yaptırılan 'Güneş Düzeneği'ni de inceleyen Akar, müzeyi ziyaret etti, daha sonra yol güzergâhında bulunan, 2017 yılında Şirvan ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Emin Akyıldız'ı mezarına Fatiha okuyup ailesine başsağlığında bulundu. Orgeneral Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Orgeneral Akar daha sonra meydanda kendisine ikram edilen geleneksel et ve pilav yemeğini tattı, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Kale-tül Üstat tepesine geçerek, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yaptırılan örme taşlı kuleyi ve ilçe kaymakamlığında yaptırılan terası inceledi.
Kaynak : İHA

Kuvvet KomutanlarıGenelkurmay BaşkanıHulusi Akarİbrahim Hakkı HazretleriMustafa Tutulmaz


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı