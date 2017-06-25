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Malatya arefe gecesi kana bulandı

Malatya’da bir berber de yaşanan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 25 Haziran 2017 Pazar 02:31
Malatya arefe gecesi kana bulandı

Olay gece 23.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Turfanda Sokak üzerinde bir berberde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Biçer isimli şahıs araçla geldiği sokaktan inerek iddiaya göre aralarında husumet bulunan berber sahiplerine pompalı tüfekle ateş açtı. Berberden de silahla karşılık verilmesi üzerine Adnan Biçer ile berber sahibi Şükrü Tura ile kardeşleri Ramazan Tura ve Mehmet Tura yaralandı. Berberde müşteri olarak bulunan Süleyman Güden isimli genç ise omuzuna isabet eden saçma ile yaralandı.

3 ÖLÜ VAR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, durumu ağır olan Ramazan Tura ve Adnan Biçer'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Durumu ağır olan işyeri sahibi Şükrü Tura'nın da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Mehmet Tura ve omuzundan hafif yaralanan diğer yaralının ise durumun iyi olduğu öğrenildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis çevrede toplanan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken polis ekipleri uzun süre delil çalışması yaptı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken polis ekipleri de olayın devam etmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Adli TıpPolis EkipleriAkpınar MahallesiMalatya Adli Tıp Kurumu


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