Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.



'LÜTFEN...'

Cezaevinde de açlık grevine devam eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya bir çağrıda bulunan CHP Lideri, '2 değerli arkadaşıma sesleniyorum. Lütfen açlık grevini bırakın.' dedi.



KENDİNİZE YAZIK ETMEYİN

'Toplumun büyük çoğunluğu sizi destekliyor' diyerek Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya seslenen Kılıçdaroğlu, 'Kendinize yazık etmeyin' şeklinde konuştu.