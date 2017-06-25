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Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ve FETÖ'nün firari tetikçisi Can Dündar'ı kanatları altına alan terör sevici Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berbeoğlu için başlattığı sözde adalet yürüyüşüne destek verirken CHP'nin kardeşleri olduğunu hatırlattı.

Güncel / 25 Haziran 2017 Pazar 00:49
Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz
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Halk Tv'de ekrana gelen Söz Avrupa'da Oktan Erdikmen'in sorularını yanıtlayan Kati Piri yine Türkiye'nin içişlerine karışma hadsizliği gösterirken CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Kati Piri şu ifadeleri kullandı;

ADİL MAHKEME SÜRECİ OLMADI

Bu yürüyüş cezaevinde tutuklu milletvekilleriyle ilgili. 12 milletvekili cezaevinde. İlk defa bir CHP milletvekili 25 yıl ceza aldı. Kendini savunabileceği özgür ve adil mahkeme süreci olmadan.

ENDİŞELİYİZ

Kılıçdaroğlu ve aynı zamanda Türkiye'de bir çok kişi endişeli. Olağanüstü durum nedeniyle normal insanlar alıp götürüyorlar. Bu şeylerle suçlandığınızda kendinizi korumak hakkınızdır. 11 aydır Türkiye'de meydana gelen şeyler bunlar. Bunu barışçıl bir yürüyüş olarak görüyorum. İnsanlar yürüyüşte şiddete başvurmuyorlar. Bence Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey başlatması çok cesurca. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinin önüne geldiğinde her şey iyi olur.

ERDOĞAN ENDİŞE VERİCİ

Türkiye'de mevcut durumda basın özgürlüğü çok fazla baskı altında. Türkiye'de çok sayıda insan bütün gün televizyon izleyebilir ve gerçekte ne olduğunu bilmeyebilir. Yürüyüşte ne oluyor kaç kişi katılıyor haberdar olmuyor olabilirler. Türk hükümetinin şu ana kadar ki tavrına baktığımızda yürüyüşe izin verdiler anacak Cumhurbaşkanı Erdoğan çok endişe verici açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bir mahkeme süreciyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu barışçıl bir yürüyüş.

CHP KARDEŞİMİZ

Ben sadece raportör değilim. Aynı zamanda CHP'nin de kardeşimiz olduğu Sosyalist ve Demokratlar grubunun üyesiyim. Bu nedenle bizim grubumuzda bulunan arkadaşlarımız Türkiye'de olup bitenlerin ve CHP'nin ne yapmaya çalıştığının farkındalar. Ayrınca CHP milletvekilleri ile temas halindeyiz. Her ülkede bir takım tartışmalar olur. Meclis bir makine gibi çalışıldı ve bazı görüşler dikkat alınmadı. Milyonlarca kişinin oyları dikkate alınmadı. CHP'ye ve diğer muhalefet partilerine oy verenler ciddiye alınmadı.

ADALET İÇİN YÜRÜYORLAR

Bu nedenle bu yürüyüşü anlıyorum. AP'deki çok sayıda kişi yakından takip ediyor. AB üyesi olmak isteyen ülkede reformlar yapılmasını isteyen milyonlarca insanı destekliyoruz. Bu yürüyüşü de adalet için bir yürüyüş olarak görüyoruz.



BRÜKSEL'DE İHANET TOPLANTISI YAPMIŞLARDI

Firari Can Dündar ve terör örgütünün siyasi kanadı partinin eşgenelbaşkanı tutuklu Selahattin Demirtaş, PKK'ya destek veren AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile Brüksel'de buluşmuştu.

Can Dündar, Kati Piri ve Selahattin Demirtaş Belçika'da buluştu Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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