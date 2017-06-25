İstanbul Eyüp'te korkunç bir aile içi cinayet yaşandı. Bahattin E., haber alamadığı oğlu Erencan E. ve gelini Sultan E.'nin (22) yaşadığı eve gitti. Gelinini kanlar içinde bulan Bahattin E., polisi aradı.



Sabah'ın haberine göre başından tek kurşunla vurulan 6 aylık hamile genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Dairenin dış kapısında 'Üç haftalık tatile çıktık' yazılı not bulundu.



Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Erencan E.'nin Tunceli'ye gittiği tespit edildi. Bir otelde gözaltına alınan koca, eşini öldürdüğü silahla birlikte yakalanıp tutuklandı.



'Karnımdaki bebek senden değil deyince kendimi kaybettim' diyen Erencan E. hakkında 6 aylık hamile eşini, kasten öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Erencan E., önümüzdeki günlerde, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.



Kaynak : Sabah