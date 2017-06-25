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İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı

Newcastle kentinde bir aracın kaldırımda bulunan Müslümanlara çarpması sonucu 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dünya / 25 Haziran 2017 Pazar 12:35
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı
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Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşen olayda, kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI
Northumbria polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.14'te (TSİ 11.14) bir aracın Westgate Spor Merkezi'nin önünde bulunan yayalara çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.



'ÇOK FAZLA ÇOCUK VARDI'
The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, 'Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi.' ifadelerini kullandı.



POLİS AÇIKLAMA YAPTI: TERÖR DEĞİL
Konuyla ilgili açıklama yapan Northumbria Polisi, 42 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açıklarken, olayın terör saldırısı olduğunu düşünmediklerini duyurdu.

İngiltere


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