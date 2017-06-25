Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Haziran 2017 günü Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinde bulunan görevlilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, 'Yaralı personel, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi. Kaynak : İHA