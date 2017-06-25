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Hakkari'de ölü bulunan doktorla ilgili flaş gelişme!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 Mayıs günü evinde ölü bulunan 25 yaşındaki genç doktor Pevrul Tana ile ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlanmadı.

3. Sayfa / 25 Haziran 2017 Pazar 14:23
Hakkari'de ölü bulunan doktorla ilgili flaş gelişme!

Genç doktorun intihar ettiği ihtimali güçlenirken, başındaki poşetin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Ayrıca intihar etmek için 3 şırınga dolusu ilaç hazırladığı belirlenirken, ilaçların kullanmadığı ortaya çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Hakkari Şemdinli İlçesi'nde görev yapan aile hekimi Pevrul Tana yalnız yaşadığı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki evinde, 5 Mayıs günü başına poşet geçirilmiş bir şekilde ölü bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü olayı titizlikle araştırıyor.



Genç doktorun ölümüne ilişkin incelemede cinayet bulgusuna rastlanmazken intihar olasılığı güçlendi. Daha önce bileklerinde kesik tespit edilen Tana'nın 'yüzde 90 intihar etmiş olabileceği' belirtildi. Genç doktorun intihar etmek için 3 şırınga dolusu ilaç hazırladığı evde yapılan aramalarda bulundu. Fakat ilaçları kullanmadığı öğrenildi.



KAFASINDAKİ POŞETİN SIRRI
Soruşturma sürerken genç doktorun başındaki poşetin sırrını çözülmeye çalışılıyor. Pevrul Tana'nın 1,5 önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıkarken, psikolojik sorunları olduğu belirlenmişti. Tana'nın telefonu da inceleniyor.

Şemdinli'de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Pevrul Tana, izin alıp Konya Emirgazi'de yaşayan ailesinin yanına gedeceğini söylemiş, 6 gün sonra da evde ölü bulunmuştu.

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