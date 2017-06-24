Gökçek: 15 Temmuz Şehitler Anıtı 15 Temmuz'da açılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısında yapımı devam eden şehitler anıtının son durumu ve özellikleri hakkında bilgi verdi. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehitler ve gaziler verildiğini hatırlatan Başkan Gökçek, 'Bunların anısında hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin karşısına anıtımızı Allah nasip ederse 15 Temmuz'da açacağız. Şu anda anıtımız yapılıyor, burada işlediğimiz fikir; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet fikri. Anıtımızın yüksekliği 30.4 metre, çelik konstrüksiyon üzerine Kastamonu mermerinden yapıyoruz. 10 metre çapında bir ay yıldız tepe tacımız bulunuyor. Tepe tacını 7 bölgeyi simgeleyen 7 tane figürümüz taşıyor. 81 ildeki direnişi ise tek millet figürünün yanında 81 tane vatandaşımızı temsil eden figür var. Ayrıca buradaki direnişi unutulmaz kılan 249 tane şehidimizin rölyeflerinin bulunduğu iç kısım var. Burası aynı zamanda bir mozole ve anma alanı ve yaklaşık 3 bin kişi burada bir törende bulunabilecek. Kısmet olursa Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 15 Temmuz'da açılışı yapılacak olan bu anıtımızın hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum' şeklinde konuştu.

Gökçek,tarafından yapılan anıtın teknik ayrıntılarını ise şöyle aktardı:'Dikkat ederseniz dört figür; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Ön tarafta Cumhurbaşkanlığının forsu var tek devleti temsil ediyor ve Külliyeye doğru bakıyor. Milli mücadeleyi temsilen insan siluetleri burada ve tek milleti temsil ediyor. Figürler bronz replikası. Tek bayrak, bayrağımızın 20-25 santimetre kalınlığındaki mermer, rölyef uygulaması var. Ve tek vatan,haritası. 81 ilimizin ismi, yukarı tarafta 7 bölgemizi temsil eden figür. Tek devlet figürü. Sayın Cumhurbaşkanımızın forsu, 16 tane Türk devletinin yıldızları sembolize ediliyor ve milletimizin sahip çıkmış olduğuda karşıdan çok daha net olarak görünüyor.'Mozolenin iç tarafında, anıtın içe bakan 4 yüzeyinde şehitlerin taş baskıve resimlerinin yer aldığını söyleyen Gökçek, 'Ayrıca ortada bir mozole var, mozolenin 4 yüzünde 249 tane şehidimizin isimleri var. Merkezde siyah Toros taşı mozole var, girişe bakan yüzün en üst sırasında iseÖmer Halisdemir'in ismi bulunuyor' ifadesini kullandı.Anıtın gece görüntüsünü de gösteren Gökçek, '2016 yılında 15 Temmuz'da maalesef melun darbe teşebbüsünün anıtlaştırılması, 249 tane şehitlerimiz ve gazilerimizi sembolize eden bu anıtıkısmet ederse 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle açacağız' diye konuştu.Gökçek,Recep Tayyip Erdoğan'ın anıt ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anıtı hazırladığımızda götürdük, takdim ettik. Çok değişik tekliflerimiz vardı, bu tekliflerin içerisinde en çok bunu beğendiği için bunu seçti ve bunu yapıyoruz şu anda. Sayın Cumhurbaşkanımız anıt yapılırken bizzat arabasını gelip burada durdurup işçilerle, mühendislerle konuştu, istişare etti. İnşallah güzel olacak' cevabını verdi.15 Temmuz'un yıl dönümünde 1 hafta boyunca sürecek programlar kapsamında neler yapılacağının sorulması üzerine ise Gökçek, 'O konuda son hazırlıklar yapılıyor Cumhurbaşkanlığında bir heyet vasıtasıyla. O heyet, neticelendirsin, ondan sonra açıklayalım. Çünkü şu anda yüzde 100 netleşmedi.Büyük Millet Meclisi'nin önünde çok büyük bir tören olacak diye biliyorum. Ayrıca buranın açılışında da bir tören olacak' açıklamasını yaptı.Gökçek, konuşmasının ardından işçilerle fotoğraf çekildi.