Gökçek: 15 Temmuz Şehitler Anıtı 15 Temmuz'da açılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısında yapımı süren 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın 15 Temmuz’da açılacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısında yapımı devam eden şehitler anıtının son durumu ve özellikleri hakkında bilgi verdi. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehitler ve gaziler verildiğini hatırlatan Başkan Gökçek, 'Bunların anısında hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin karşısına anıtımızı Allah nasip ederse 15 Temmuz'da açacağız. Şu anda anıtımız yapılıyor, burada işlediğimiz fikir; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet fikri. Anıtımızın yüksekliği 30.4 metre, çelik konstrüksiyon üzerine Kastamonu mermerinden yapıyoruz. 10 metre çapında bir ay yıldız tepe tacımız bulunuyor. Tepe tacını 7 bölgeyi simgeleyen 7 tane figürümüz taşıyor. 81 ildeki direnişi ise tek millet figürünün yanında 81 tane vatandaşımızı temsil eden figür var. Ayrıca buradaki direnişi unutulmaz kılan 249 tane şehidimizin rölyeflerinin bulunduğu iç kısım var. Burası aynı zamanda bir mozole ve anma alanı ve yaklaşık 3 bin kişi burada bir törende bulunabilecek. Kısmet olursa Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 15 Temmuz'da açılışı yapılacak olan bu anıtımızın hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum' şeklinde konuştu.