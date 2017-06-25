FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

Hürriyet'ten Nuray babacan'ın haberine göre; 27 Mayıs'ta yayınlanan YAŞ Yönetmeliği ile sekreteryası ve çalışma esasları yeniden düzenlendi. Böylece YAŞ hazırlığında, Milli Savunma Bakanlığı'nın ağırlığı artırıldı. Bugüne kadar YAŞ ile ilgili tüm sekretaryayı üstlenen Genelkurmay Başkanlığı, bu yönetmelikle daha az etkin hale getirildi. Yönetmeliğin yayınlanmasının geciktiği ve son aşamada Milli Savunma Bakanlığı'nın inisiyatif kullanarak, yönetmeliğin çıkarılmasını sağladığı iddia edildi. Bu yönetmelik, atama ve terfilerde Genelkurmay Başkanlığı'nı ‘öneren', Milli Savunma Bakanlığı'nı ise ‘işleme koyan, asıl hazırlığı yapan' makam durumuna getirdi.



FETÖ MAĞDURU SUBAYLARIN SİCİLLERİ TEMİZLENECEK



14 Haziran'da Subay Sicil Yönetmeliği'nde bir dizi değişiklik yapıldı. Bu yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yapılacak YAŞ'ta uygulanmamasına, 22 Haziran tarihli KHK ile zemin hazırlandı. Hükümet yetkilileri, bunun nedeninin geriye doğru mağduriyetleri gidermek ve FETÖ'cülerin atılmasından kaynaklanan boşlukları doldurmak olduğunu, bunun için de eski sicil notlarının devre dışı bırakıldığını ifade etti.



FETÖ'cü subayların sicil notlarının yüksek olduğu ve kolay terfiye olanak yaratıldığı, FETÖ karşıtlarının ise sicilinin bozulduğu belirtildi. Hükümet kaynakları, 2016 YAŞ'ında da benzer bir uygulamayla sicil notlarının devre dışı bırakılarak, değerlendirme yapıldığını, üç yıl önce tümgeneral olması gerekirken, sicili bozulduğu için bekletilen bazı tuğgenerallerin bu sistemle terfi ettirildiğini anlattı. KHK da dahil, son iki ayda yapılan hazırlıkların, özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi FETÖ'cülerin yoğun olduğu, atılan FETÖ'cülerden sonra kadro sorunu yaşanan yerlerde hareket kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.



Hükümet kaynakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda terfi konusunda kadro sorunu yaşanmadığını, diğer komutanlıklardaki bu sorun nedeniyle geçen yıl olduğu gibi rütbe almak için gereken zorunlu bekleme sürelerinin dikkate alınmadan, bir dizi terfinin yapılacağını anlattı.