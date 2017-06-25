Erdoğan AK Parti bayramlaşma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

'NATO'daki kurallara bu atılan adımların hepsi aykırıdır. Brüksel'de bunu dile getirdim. Türkiye'ye yapılan saldırılarda kendi topraklarımızda değil kendi topraklarında müdahale edeceğiz. Türkiye'ye saldıran yılanların başlarını ezmeye devam edeceğiz. Sırf bize zarar veriyor diye bu yılanları besleyenlerin bir gün bu yılanların zehirleri ile uyanmaları çok yakındır.'Biz hep beraberiz. Bu can bu tende oldukça beraberiz. Biz ülkemiz, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için bu zaferi kazanmak istiyoruz. Rabbim milletimiz ve tüm mazlumların ettiği dualar yüzü suyu hürmetine bizleri mahcup etmesin.Müttefik bildiğimiz ülkeler terör örgütleriyle işbirliği yapmakta sakınca görmüyorlar. Verdikleri silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıkarını sananlar hayati bir yanlış yaptıklarını daha sonra anlayacaklar. Şunu tüm dünya bilmeli; Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği görecekler. Fırat Kalkanı'nda Mehmetçik elinden geleni Özgür Suriye Ordusu ile yaptıysa bundan sonra da yapacaktır. Asla taviz yok. Türkiye bir çadır devleti değildir bunu herkes bilmelidir.Suriye'de seçtiğiniz terör örgütü ile nasıl bir geleceğiniz olur bilmiyorum ama bizimle bir geleceğiniz olmayacağını bilmelisiniz. Aynı şekilde ülkemizde darbe girişiminde bulunan bir terör elebaşını ülkenizde barındırmak suretiyle Türkiye'nin gönlünde derin yaralar açıyorsunuz. Bunlara yol açanları bir an önce akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz.'