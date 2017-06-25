Denize giren genç kayboldu!

Alınan bilgiye göre, Kaleköy sahiline gelen 23 yaşındaki Ramazan Erdoğan, serinlemek için arkadaşlarıyla denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Erdoğan, gözden kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlar ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.



Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.



Erdoğan'ın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olduğu öğrenildi.



Kaynak : AA