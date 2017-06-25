USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Dağıtım iznine gelen asker kazada öldü!

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, askerden dağıtım iznine gelen bir asker trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 25 Haziran 2017 Pazar 21:21
Dağıtım iznine gelen asker kazada öldü!

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesindeki acemi birliğinde gerçekleşen yemin törenin ardından memleketi Köyceğiz’e izne gelen Şevket Can Ölmez (23), arkadaşlarıyla birlikte Ekincik sahiline gitti.

Ekincik sahilinden dönüşte Ölmez’in yönetimindeki 48 K 6017 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçtan dışarı savrulan Ölmez, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin Kanat (28) ve İbrahim Yalçın (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Köyceğiz Devlet Hastanesine sevk etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ölmez’in cenazesi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların, durumunun iyi olduğu ve Devlet Hastanesinde tedavi altına aldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Devlet HastanesiDireksiyonİbrahim YalçınSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı