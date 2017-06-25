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Çok sayıda rütbeli asker FETÖ'cü çıktı!

Gözaltına alınan muvazzaf 11 subay ile bir astsubay tutuklandı.

3. Sayfa / 25 Haziran 2017 Pazar 15:18
Çok sayıda rütbeli asker FETÖ'cü çıktı!

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf 11 subay ile bir astsubay tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli 11 subay ile bir astsubayın evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların adreslerdeki aramanın ardından 8 teğmen, 3 üsteğmen ve bir astsubayı gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaynak : AA

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