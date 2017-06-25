Bu kez Bursa!

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, yedikleri akşam yemeğinden zehirlenen 10 asker hastaneye kaldırıldı.



Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığında yedikleri akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 10 asker, 112 acil servis ekiplerince Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine getirildi.



Bulantı ve kusma şikayeti olan askerlere gerekli müdahalede bulunulduğu, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



İlçedeki bir lokantadan temin edilen ve askerlerin akşam yemeğinde yedikleri 'kıymalı yumurta, mantar çorbası, bulgur pilavı ve yoğurt'tan gerekli tetkikler için örnekler alındığı öğrenildi.



Öte yandan, tedavileri tamamlanan bazı askerlerin taburcu edildiği belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : AA