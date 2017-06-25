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Berlusconi'den şaşırtan açıklama: Trump'ın eşi hoşuma gidiyor

Önceki İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, seks skandallarının ardından bu kez de ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geldi

Dünya / 25 Haziran 2017 Pazar 02:38
Berlusconi'den şaşırtan açıklama: Trump'ın eşi hoşuma gidiyor

İktidarı boyunca cinsiyetçi açıklamaları ve seks skandallarıyla gündemden düşmeyen eski başbakan Silvio Berlusconi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.Berlusconi, La7 televizyonunda katıldığı bir programda, 'Trump'ın en sevdiğim yanı eşi Melania' dedi.

Sunucu, 80 yaşındaki Berlusconi'ye, kendisi gibi emlak sektöründen siyasete transfer olan Trump'la aralarında benzerlik kurulduğunu hatırlatıp, “Birçokları Trump için ‘Amerikan Berlusconi' diyor. Bundan hoşlanıyor musunuz?” diye sordu.

'EN SEVDİĞİM YANI, MELANIA'

Berlusconi'nin ise bu benzetmeye yanıtı ilginç oldu. Eski başbakan, “Benim için fark etmez. Fakat Trump hakkında, birçok erkek ve kadın gibi benim de nesinden hoşlandığımı söyleyeyim: Melania! Güzelliği, tarzı ve çekiciliği sebebiyle…” dedi.

Melania Trump ile yüzyüze tanışmadığını vurgulayan Berlusconi, “Hakkında çok olumlu şeyler duydum. Demokratlar bile onu eleştirmiyor” dedi.

BRIGITTE MACRON'A YAPTIĞI YORUM TEPKİ ALMIŞTI

Berlusconi geçen ay da Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron hakkında yaptığı yorumla tepki çekmişti.
Berlusconi, çiftin arasındaki 25 yıllık yaş farkına atıfla, “Güzel bir annesi olan iyi bir çocuk” demişti. Kaynak : Posta

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