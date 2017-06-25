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Bayramı kana bulayacaklardı

Van'da düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada teröristler ölü olarak ele geçirildi.

Güncel / 25 Haziran 2017 Pazar 11:22
Bayramı kana bulayacaklardı

Van'da şehre eylem yapmak için gelen teröristlere 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada teröristler ölü olarak ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

25.06.2017 tarihinde PKK / KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda ilimiz İpekyolu ilçesi Selim bey mahallesi 579 sokak no :12 sayılı adreste kırsal örgüt mensubu olduğu ve ilimize eylem amacıyla geldiği tespit edilmiş, belirtilen adrese yapılan operasyon esnasında şahsın el bombası ve silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

25.06.2017 tarihinde saat 09.30 sıralarında PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; dilgeş (K) Birol Özkesici isimli teröristin ilimiz İpekyolu ilçesi Hatuniye mahallesinde bir ikamette olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yapılan operasyonda söz konusu terörist ÖLÜ olarak ele geçirilmiştir.

İpekyoluEl BombasıTeröristler


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