Başbakan Yıldırım memleketi Erzincan'da

Ramazan Bayramı'nı baba ocağı Erzincan'ın Kayı köyünde geçiren Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazının ardından, evinde aile fertleriyle kahvaltı yaptı.



MEZARLIKTA DUA

Başbakan Yıldırım, daha sonra yürüyerek köy mezarlığına gitti. Yolda rastladığı köylülerle bayramlaşan Yıldırım, vatandaşların taleplerini de dinledi.



BALTAYI ELİNE ALDI

Evinin bahçesinde odun kıran bir köylüyle sohbet eden Başbakan Yıldırım, vatandaştan baltayı alarak odun kırdı.

Kaynak : İHA