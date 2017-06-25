Aykut Erdoğdu yine ağzını bozdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, katıldığı programda Cumhurbaşkanı'na hakaretler yağdırdı.



CHP'li vekillerin terör örgütü mensuplarıyla yan yana gelmesi herkes tarafından eleştirilirken, Cumhurbaşkanı'nın ağır eleştirilerine cevap niteliğinde açıklama yapan Erdoğdu adeta kin kustu.



'KÜSTAHLIK EDİYORSUN'



Cumhurbaşkanı'na hakaret üstüne hakaret eden CHP milletvekili ' Bu ülkenin ana muhalefet partisini PKK'yla FETÖ'yle eş tutuyorsan bunları büyütüyorsun. Sen kimsin? Altından devletin uçağı, devletin sarayı, devletin maaşı, üstüne bir de bu kadar küstahlık ediyorsun.' diye konuştu.



Aykut Erdoğdu dünyanın konuştuğu dev projeler olan 3. köpru ve 3. havalimanını da eleştirdi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel