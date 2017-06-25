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Arap turistler bayramda İstanbul'a akın etti

Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen çok sayıda Arap turist, İstanbul’a akın etti. Atatürk Havalimanında Arap turist yoğunluğu yaşandı.

Ekonomi / 25 Haziran 2017 Pazar 12:02
Arap turistler bayramda İstanbul'a akın etti

Ramazan Bayramı nedeniyle memleketlerine, yurt dışına veya tatil bölgelerine giden vatandaşların boşalttığı İstanbul, Arap turistlere kaldı. Tatilini geçirmek için İstanbul’a gelen Araplar, Atatürk Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Özellikle Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve İran vatandaşları, tatil için İstanbul’u tercih etti. Bu bölgelerden gelen uçakların doluluk oranı ise havayolu şirketlerinin yüzünü güldürüyor.

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Tatil için İstanbul’u seçen Arap turistler, İstanbul esnafının da yüzünü güldürüyor. Kalabalık ailelerden oluşan ve lüksü seven Arap turistler, otel işletmecilerinin yüzünü güldürürken, İstanbul’dan bavullar dolusu eşya alarak ülkelerine gidiyor.
Kaynak : İHA

Birleşik Arap EmirlikleriRamazan BayramıDoluluk OranıAtatürkSuudi Arabistan


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