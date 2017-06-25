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ABD'den Katar kriziyle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar’a boykot uygulayan Arap ülkelerinin bir çözüme ulaşılması için birlikte oturup konuşmaları gerektiğini ifade etti.

Dünya / 25 Haziran 2017 Pazar 19:37
ABD'den Katar kriziyle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'a boykot uygulayan 4 Arap ülkesinin bir çözüme ulaşılması için oturup birlikte karar vermeleri gerektiğini söyledi.

'TANSİYONU DÜŞÜRMELİYİZ'

“Bir sonraki verimli adım, ülkelerin birlikte oturup bu konuşmaya devam etmeleri olacaktır” diyen Tillerson, “Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın terörizmi durdurmak ve aşırılığa karşı koymak için herkesin kabul ettiği bir hedef doğrultusunda birlikte çalıştıklarında daha güçlü olduklarına inanıyoruz” dedi.

Tillerson,'Tansiyonu düşürmek, bu sürece yardımcı olacaktır' şeklinde konuştu.

Öte yandan, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt aracılığıyla Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu.

Kaynak : İHA

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