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Van'da bombalı eylemde kullanılacağı tespit edilen araç imha edildi

Van’ın Erciş ilçesinde terör örgütü mensuplarınca bombalı eylemde kullanılacağı tespit edilen bir araç güvenlik güçleri tarafından yerinde imha edildi.

3. Sayfa / 24 Haziran 2017 Cumartesi 22:32
Van'da bombalı eylemde kullanılacağı tespit edilen araç imha edildi

Edinilen bilgelere göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen arazi arama ve tarama çalışmaları esnasında ilçeye bağlı Doluca Mahallesi’nin kuzey batı tarafındaki Su Havuzu Yaylası’nda araziye saklanmış bir araç tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından araç Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla güvenlik güçleri tarafından yerinde imha edildi.

Kaynak : İHA

CumhuriyetGüvenlik GüçleriJandarma Komutanlığı


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