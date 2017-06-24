TSK paylaştı! 3 PKK'lı böyle teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Siirt kırsalında devam eden operasyonda üç teröristin teslim alınma görüntüleri paylaşıldı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt kırsalındaki Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu 12 gündür devam ediyor.



Bilgilendirmede, Herekol Dağı bölgesindeki arazi taraması sırasında teslim alınan üç terörist ile ele geçirilen Doçka silahının görüntülerine de yer verildi.



Görüntülere göre, teröristlerin çevresini saran komandolar, bölücü terör örgütü üyesi üç kişiye teslim olmaları çağrısında bulundu.



KOMUTANDAN EFSANE SÖZLER



Teröristlere zarar verilmeyeceği vurgulanan anonsta, "Bana güvenin, zarar vermeyeceğiz, sözüm namus sözü. Bir hamle yapsan sana zarar gelir, etrafın sarıldı. Ben devletim, ben eşkiya değilim" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan operasyon kapsamında son bir haftada 9 terörist sağ ele geçirilirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.