TEM otoyolunda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan sabah saatlerinden itibaren yola çıkanlar, TEM otoyolunun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli kesimi ve Kuruçay mevkisi ile Gerede Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk oluşturdu.



Yoğunluk nedeniyle güzergahta zaman zaman hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor.



Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlarda aldığı ek tedbirlerle ulaşımın durmaması için aralıksız çalışıyor.







Otoyolun belirli kesimlerinde de Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından radarlı hız kontrolü uygulanıyor.



Karayolları ekipleri ise Bolu Dağı Tüneli güzergahını bölgede bulunan 87 kamera ile Tünel Kontrol Merkezi'nden takip ediyor.

