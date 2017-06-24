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Telefonda Katar diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ve Katar Savunma Bakanı ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dünya / 24 Haziran 2017 Cumartesi 23:21
Telefonda Katar diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin el-Cubeyr ve Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Çavuşoğlu, telefon görüşmesinde taraflara itidal çağrısını yineledi.


Kaynak : İHA

Dışişleri BakanlığıSavunma BakanıMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıSuudi Arabistan


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