Telefonda Katar diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin el-Cubeyr ve Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Çavuşoğlu, telefon görüşmesinde taraflara itidal çağrısını yineledi.





Kaynak : İHA