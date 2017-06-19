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Motosiklet Yayaya Çarptı

Balıkesir’in Dursunbey İlçesi’nda bir motosiklet sürücüsü yaya olarak yoldan geçen bir adama çarptı. Ambulans olay yerine geç gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

3. Sayfa / 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:14
Motosiklet Yayaya Çarptı
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Dursunbey Eminbey Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaya olarak karşıdan karşıya geçen Gıyasettin A. isimli şahsa motosiklet çarptı.Çarpmanı etkisi ile yaralanan şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İddiaya göre ambulansın olay yerine geç intikal etmesi vatandaşların tepkisine yol açarken, ambulansın gelmesi ile yaralı vatandaş sedyeye alınarak Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından polis çevrede güvenlik önlemi alırken motosiklet sürücüsü de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Kaynak : İHA

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