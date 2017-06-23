Mescid-i Haram'da saldırı son dakikada engellendi

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentlerinde 3 hücre evine operasyon düzenlendi. 5 polis ve 6 yabancı uyruklu yaralandı. Kabe yakınındaki hücre eve yapılan baskın sırasında bir canlı bomba kendisini patlattı, 3 katlı bina yıkıldı



Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentlerinde düzenlenen terör operasyonlarında 5 polis, 6 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı, 1'i kadın 5 terörist gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ve umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir Mekke'de ise Ecyad El-Masafi ile Useyle Mahallelerinde iki hücre evine baskın düzenledi.



CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI



Ecyad el-Masafi Mahallesinde 3 katlı bir hücre evine yapılan operasyonda canlı bomba eylemcisi olduğu belirtilen bir kişinin, 'teslim ol' çağrısına uymayarak güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girdiği ve kendisini patlatarak 3 katlı evin yıkılmasına neden olduğu ifade edildi.



5 TERÖRİST GÖZALTINDA



Patlama nedeniyle yıkılan binada 5 polis ile 6 yabancı uyruklu kişinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, baskınlarda 1'i kadın olmak üzere 5 teröristin de gözaltına alındığı vurgulandı.







KİMLİK TESPİTİ DEVAM EDİYOR



Hücre evinde ve patlama alanında incelemelerin ve canlı bombanın kimlik tespitinin devam ettiği kaydedildi.







Açıklamada ayrıca, 'Bazı dış odaklar tarafından planlanan ve kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan bu saldırılar Allah'ın izni ile hedefine ulaşmadan engellendi. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ile istikrarın sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürecek.' ifadelerine yer verildi.





