Latif Şimşek'ten Kılıçdaroğlu'na zor soru

Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programının moderatörü gazeteci Latif Şimşek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor bir soru yöneltti.



Şimşek, Kılıçdaroğlu'na iktidara gelmeleri durumunda CHP'nin FETÖ'yle mücadele planı olup olmadığını sordu.



CHP'nin iktidara gelmesi durumunda FETÖ'yle mücadele edeceğine inanmadığını söyleyen Latif Şimşek şu ifadeleri kullandı;



CHP FETÖ'YLE MÜCADELE EDEMEZ



CHP'nin FETÖ'yle mücadele planı olup olmadığını buyursun bir deklare etsin. Bence yapamaz. Çıksın açıklasın. FETÖ'yle mücadele edeceğini söyleyemez. Eğer derse ben çıkıp özür dileyeceğim. CHP şeş kaza iktidara gelirse FETÖ'yle mücadele edeceğine inanmıyorum. Kaynak : Beyaz Gazete Özel